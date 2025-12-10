Stupro a Roma | come la destra cavalca il razzismo
In seguito a un recente caso di stupro a Roma, si assiste a una crescente campagna di demonizzazione degli stranieri, alimentata dalla destra politica. Tuttavia, i dati ufficiali smentiscono questa narrazione, evidenziando che il 54% degli abusi è commesso da italiani, evidenziando come la retorica razzista possa distorcere la realtà.
Dopo un caso di stupro a Roma parte la caccia allo straniero. Una narrazione che incita al razzismo e che non trova riscontro nei dati: il 54% degli abusi viene commesso dagli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stupro al parco a Roma,fermati 3 uomini
Orrore a Roma, ventenne violentata al parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: il ragazzo tenuto fermo durante lo stupro
Roma, rapina e stupro ai danni di una 19enne a Tor Tre Teste: tre fermi
Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini Una studentessa di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata poco dopo la mezzanotte di sabato 6 dicembre nei pressi della fermata Jonio della metro B, a Ro - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza di 23 anni violentata all'uscita della metro a #roma: bloccata da tre uomini, lo #stupro in strada Vai su X
Stupro nel parco a Roma, catturato un 26enne. Salvini attacca: "Basta, castrazione chimica" - La Capitale si sveglia pigramente, ma per una donna di sessant’anni il giorno inizia con la violenza più brutale. Segnala quotidiano.net
