Stuprava e filmava confermata condanna

16.30 Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni accusato di avere violentato tre donne dopo averle drogate e riprese,a loro insaputa,con il cellulare. A deciderlo la Corte d'Appello di Roma accogliendo la richiesta della Procura e confermando la pena inflitta in prima grado. L'uomo è accusato di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per gli stupri avvenuti tra settembre 2022 e gennaio 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it