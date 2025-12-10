Stuprava e filmava confermata condanna
In un caso che ha suscitato grande scalpore, Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni, è stato condannato in appello a 9 anni e 10 mesi per aver violentato e filmato tre donne, dopo averle drogate, senza il loro consenso. La vicenda ha evidenziato gravi comportamenti criminali e violazioni della privacy.
16.30 Condannato in appello a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni accusato di avere violentato tre donne dopo averle drogate e riprese,a loro insaputa,con il cellulare. A deciderlo la Corte d'Appello di Roma accogliendo la richiesta della Procura e confermando la pena inflitta in prima grado. L'uomo è accusato di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per gli stupri avvenuti tra settembre 2022 e gennaio 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it