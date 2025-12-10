Studenti al freddo al Monna Agnese | Problema all’impianto ma già risolto

Gli studenti del Monna Agnese segnalano problemi di riscaldamento nella sede di via del Poggio, dove i termosifoni vengono spenti prima dell’orario di uscita. Dopo varie segnalazioni, il problema è stato evidenziato come risolto, anche se la questione ha suscitato attenzione tra gli studenti, che continuano a monitorare la situazione.

"Da un anno a questa parte nella sede in via del Poggio vengono spenti i termosifoni alle 11 o 11.30, orario precedente al nostro orario di uscita, che è alle 13.45. Inoltre la temperatura è bassa anche con i termosifoni accesi, data sia la struttura delle classi sia la tarda accensione, che scatta poco prima dell’orario di entrata. Sappiamo che la temperatura da regolamento deve essere minimo di 18 gradi con 2 gradi di tolleranza, mentre al momento la temperatura della nostra scuola varia tra i 14 e i 15 gradi, ciò non permette un sereno svolgimento delle lezioni", scrivono gli studenti – a nome anche del personale della scuola e dei docenti – del Monna Agnese di Siena, sede del liceo Linguistico e dell’istituto Biotecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it