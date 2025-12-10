Studenti al freddo al Monna Agnese | Problema all’impianto ma già risolto
Gli studenti del Monna Agnese segnalano problemi di riscaldamento nella sede di via del Poggio, dove i termosifoni vengono spenti prima dell’orario di uscita. Dopo varie segnalazioni, il problema è stato evidenziato come risolto, anche se la questione ha suscitato attenzione tra gli studenti, che continuano a monitorare la situazione.
"Da un anno a questa parte nella sede in via del Poggio vengono spenti i termosifoni alle 11 o 11.30, orario precedente al nostro orario di uscita, che è alle 13.45. Inoltre la temperatura è bassa anche con i termosifoni accesi, data sia la struttura delle classi sia la tarda accensione, che scatta poco prima dell’orario di entrata. Sappiamo che la temperatura da regolamento deve essere minimo di 18 gradi con 2 gradi di tolleranza, mentre al momento la temperatura della nostra scuola varia tra i 14 e i 15 gradi, ciò non permette un sereno svolgimento delle lezioni", scrivono gli studenti – a nome anche del personale della scuola e dei docenti – del Monna Agnese di Siena, sede del liceo Linguistico e dell’istituto Biotecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La caldaia si è rotta, aule al freddo a Empoli. Studenti in classe con il cappotto, montate stufette per riscaldarsi
Paderno Dugnano, studenti del Gadda in protesta per il freddo nelle aule
Neve a Bergamo e nelle valli, disagi per i treni | Bus con studenti scivola davanti a una scarpata | Meteo Milano, arriva il freddo polare
Il 2, 3 e 4 Dicembre la nostra Autoemoteca ha fatto tappa al Politecnico di Torino! Un grazie enorme a tutti gli studenti, ai dottorandi e al personale universitario che, nonostante il freddo, hanno scelto di donare il sangue La vostra calorosa partecipazione ci h - facebook.com Vai su Facebook
In classe fa troppo freddo, è sciopero: 900 studenti fuori dalle aule Vai su X
Studenti al freddo al Monna Agnese: "Problema all’impianto, ma già risolto" - "Da un anno a questa parte nella sede in via del Poggio vengono spenti i termosifoni alle 11 o 11. Lo riporta lanazione.it
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025 tpi.it
La sentenza della Figc. Truffe per i fondi Covid. L’accusa sportiva va ko lanazione.it
Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming tutto.tv
A14, de Pascale sullo snodo di Bologna: “Ok al Passante ridotto, subito la quarta corsia” ilrestodelcarlino.it
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Kovac ... infobetting.com
Un anno fa, la strage di Calenzano. La lettera al marito scomparso: “Quel giorno si è sgretolato tutto” lanazione.it