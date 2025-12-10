Studentessa stuprata fuori la metro le donne scendono in strada | Facciamo sentire la nostra rabbia

Dopo lo stupro di una studentessa di 23 anni avvenuto fuori la metro di Jonio, le donne scendono in piazza per esprimere solidarietà e rabbia. Un presidio rumoroso si è svolto nei pressi della stazione, testimoniando la forte richiesta di sicurezza e giustizia. La manifestazione rappresenta un momento di denuncia e di solidarietà collettiva.

Un presidio rumoroso alla stazione della metro di Jonio dopo lo stupro alla studentessa di 23 anni lo scorso fine settimana. "Se toccano una toccano tutt3", è il grido delle realtà di quartiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Studentessa denuncia: "Quell'uomo mi ha stuprata a casa sua". Trovata mentre urla e piange sul marciapiede

Roma, studentessa fuori sede stuprata da tre uomini all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della vittima. Caccia ai violentatori

Roma, studentessa 23enne immobilizzata e stuprata da branco di "nordafricani" all'uscita da fermata metropolitana B Jonio: ricercati 3 uomini

Studentessa stuprata a Roma. Ecco la baby gang violenta. ASCOLTA il podcast di oggi 10 dicembre ift.tt/jFsG1qS Vai su X

Studentessa di 20 anni denuncia: "Quell'uomo mi ha stuprata a casa sua". Trovata mentre urla e piange sul marciapiede - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa denuncia: “Stuprata all'uscita della metro B1” - Una studentessa fuori sede di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra sabato e domenica, ... Da iltempo.it