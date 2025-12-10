Studentessa stuprata a metro Jonio il corteo nel quartiere | La notte vogliamo uscire in pace

Gli abitanti dei quartieri Tufello e Val Melaina si sono radunati in un corteo per protestare contro la violenza sessuale di una studentessa di 23 anni, avvenuta tra il 6 e il 7 dicembre. Chiavi in mano e pañuelos fucsia in testa, hanno manifestato il loro dissenso, chiedendo maggiore sicurezza e rispetto nel quartiere.

Chiavi in mano e pañuelos (fazzoletti ndr) fucsia in testa. Alla violenza sessuale subita dalla studentessa 23enne - tra la notte di sabato 6 e domenica 7 dicembre - gli abitanti dei quartieri Tufello e Val Melaina hanno risposto con un presidio rumoroso, trasformato in corteo.“Abito qui da più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Manifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio: “Siamo marea, non sei sola” - È il messaggio di amore e vicinanza delle attiviste, delle donne e degli uomini rivolto alla studentessa 23enne, immobilizzata e stuprata da tre uomini fuori alla ... Riporta fanpage.it

"Bloccata da tre uomini e violentata all'uscita della metropolitana". Il racconto della studentessa e l'ipotesi: seguita sul treno - Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre all'uscita della stazione Jonio, a Roma. Lo riporta today.it

NUOVO #STUPRO A #ROMA. I #DELINQUENTI INDICATI COME "DI COLORE"... Una #studentessa di 23 anni stuprata a Roma, all’ #uscita della #metro nella notte tra il 7 e l’8 Dicembre. La #vittima avvicinata da tre soggetti, poi #fuggiti tra le vie del... faceb Vai su X

Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/roma-studentessa-23enne-stuprata-uscita-della-metro-jonio/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Roma #ViolenzaDiGenere #Sicurezza #Studentessa #GiovaniDonne - facebook.com Vai su Facebook