Studentessa denuncia | Stuprata all' uscita della metro B1

Una studentessa di 23 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale all'uscita della metro B1

Un altro stupro nella capitale. Una studentessa fuori sede di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra sabato e domenica, all'uscita mata della metro B1 "Jonio", in zona Conca d'Oro. Dopo aver raggiunto l'ospedale Pertini, la 23enne ha raccontato ai medici di essere stata bloccata da due uomini e aggredita da un terzo. I tre, che la vittima ha descritto come di origine nordafricana, si sarebbero poi allontanati nelle vie deserte del quartiere fino a far perdere le loro tracce. La vicenda è al vaglio della procura capitolina, dei carabinieri della compagnia Monte Sacro e del nucleo investigativo del comando provinciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it