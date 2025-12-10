Studente accoltellato in corso Como | il palo ha chiesto di essere scarcerato

Un ragazzo di 18 anni, accusato di aver fatto da “palo” durante un'aggressione e accoltellamento in corso Como, ha chiesto di essere scarcerato. L'episodio, avvenuto nella notte del 12 ottobre, ha coinvolto uno studente di 22 anni, suscitando attenzione sulle dinamiche dell'evento e sul ruolo del giovane nel contesto.

Il caso dello studente accoltellato a Milano: i due 18enni restano in carcere. Lo ha deciso il giudice: "Niente domiciliari, hanno minimizzato le proprie colpe". Servizio di Elena Scarrone