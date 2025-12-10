Striscia La Notizia confermata la storica inviata | Mi metterò in gioco
Dopo anni di servizio, la storica inviata di Striscia La Notizia conferma il suo ritorno e la volontà di continuare a mettersi in gioco. Gli spettatori, preoccupati per la sua assenza, possono ora rassicurarsi, poiché lei è pronta a riprendere il suo ruolo con entusiasmo e determinazione.
Gli spettatori erano preoccupati di non vederla più ma la storica inviata rassicura tutti: è ancora pronta a mettersi in gioco dopo questo lungo viaggio in televisione. Dopo tanti anni di trasmissione, Striscia la Notizia, seppur tra polemiche e discussioni che ormai sui social network sono la norma da quando Facebook prima e Instagram poi hanno raggiunto gli schermi di tutti gli italiani e non solo, rimane ancora un programma molto seguito. La creatura di Antonio Ricci continua a riscuotere molto successo in tutte le fasce di età. Uno dei punti di forza del programma è stato quello di non cambiare invitati e figure di riferimento: mentre tra i conduttori c’è stata una “rotazione” periodica che ha visto avvicendarsi nomi del calibro di Enzo Iacchetti, Ezio Greggio, Michelle Hunziker e Gerry Scotti solo per citare i più amati, inviati e l’immancabile mascotte del Gabibbo hanno sempre mantenuto saldamente il loro posto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
