Striscia La Notizia confermata la storica inviata | Mi metterò in gioco

Gli spettatori erano preoccupati di non vederla più ma la storica inviata rassicura tutti: è ancora pronta a mettersi in gioco dopo questo lungo viaggio in televisione. Dopo tanti anni di trasmissione, Striscia la Notizia, seppur tra polemiche e discussioni che ormai sui social network sono la norma da quando Facebook prima e Instagram poi hanno raggiunto gli schermi di tutti gli italiani e non solo, rimane ancora un programma molto seguito. La creatura di Antonio Ricci continua a riscuotere molto successo in tutte le fasce di età. Uno dei punti di forza del programma è stato quello di non cambiare invitati e figure di riferimento: mentre tra i conduttori c'è stata una "rotazione" periodica che ha visto avvicendarsi nomi del calibro di Enzo Iacchetti, Ezio Greggio, Michelle Hunziker e Gerry Scotti solo per citare i più amati, inviati e l'immancabile mascotte del Gabibbo hanno sempre mantenuto saldamente il loro posto.