Stretta Usa sui turisti | controlli sui social degli ultimi 5 anni Come cambia l’Esta anche per gli italiani

Gli Stati Uniti intensificano i controlli sui turisti stranieri, includendo l’analisi approfondita dei loro social network degli ultimi cinque anni. Questa misura potrebbe influenzare anche gli italiani in viaggio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e verificare eventuali rischi. L’aggiornamento delle procedure di controllo si inserisce in un quadro di maggiore sorveglianza digitale alle frontiere statunitensi.

Washington, 10 dicembre 2025 – I turisti in entrata negli Usa potrebbero dove mostrare ai controlli tutti i post pubblicati sui social: non solo quelli recenti, ma addirittura facendo scrolling degli ultimi cinque anni di tutte le bacheche digitali. È la novità contenuta in un documento del Dipartimento della Sicurezza interna degli Usa. Ma non solo. Oltre alla lista di tutti gli account dei social media, bisognerà fornire i dati biometrici (compreso il Dna), i contatti dei familiari e gli indirizzi mail privati e di lavoro degli ultimi dieci anni. L'iniziativa arriva alla vigilia della Coppa del Mondo di calcio del 2026, che gli Usa ospiteranno con il Messico e che dovrebbe attirare centinaia di migliaia di tifosi da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stretta Usa sui turisti: controlli sui social degli ultimi 5 anni. Come cambia l’Esta anche per gli italiani

