Street food e mercatini di Natale a Bollate

A Bollate, il Natale si accende tra sapori e tradizioni nei mercatini e nello street food di Villa Arconati a Castellazzo. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, gli spazi di viale Leoni si trasformano in un'oasi di festa, offrendo un'occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia tra bancarelle, specialità gastronomiche e momenti di convivialità.

Arriva la magia del Natale nel magnifico contesto di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate: negli spazi frontali di viale Leoni vanno in scena due splendide giornate di festa, sabato 13 e domenica 14 Dicembre, con street food e mercatini.Il programmaDalle 10 alle 18 sui banchi del mercatino, a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

