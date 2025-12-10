Street food e mercatini di Natale a Bollate
A Bollate, il Natale si accende tra sapori e tradizioni nei mercatini e nello street food di Villa Arconati a Castellazzo. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, gli spazi di viale Leoni si trasformano in un'oasi di festa, offrendo un'occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia tra bancarelle, specialità gastronomiche e momenti di convivialità.
Arriva la magia del Natale nel magnifico contesto di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate: negli spazi frontali di viale Leoni vanno in scena due splendide giornate di festa, sabato 13 e domenica 14 Dicembre, con street food e mercatini.Il programmaDalle 10 alle 18 sui banchi del mercatino, a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Festa Del Ringraziamento: Top Trends di oggi - Zazoom Social News
Un villaggio di Natale tra arte e moda nel centro di Bergamo - Zazoom Social News
Il Villaggio di Natale (con trenino) a Ceriano Laghetto - L'appuntamento è a Ceriano Laghetto per domenica 14 dicembre, dalle 10, con l'evento "Aspettando Natale". Scrive monzatoday.it
Dalle piazze incorniciate dalle Dolomiti ai vicoli illuminati del Sannio, i mercatini di Natale in Italia sono diventati un vero fenomeno di turismo invernale - Dai mercatini di Natale di Bolzano a quelli di Benevento: date, atmosfere e consigli pratici per vivere i mercatini più belli d’Italia nel 2025. Si legge su statoquotidiano.it
OGGI A CAMPO STREET FOOD NEGOZI APERTI Dalle 14,30 TRENINO DI NATALE A cura degli operatori economici di Campo. #commerciodivicinato Vai su Facebook
Tensione in aula a Napoli per la sentenza sullo scoppio di Ercolano primacampania.it
Juve Pafos, parla David Luiz: «Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne. ... calcionews24.com
Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia calcionews24.com
Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa quotidiano.net
Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi” primacampania.it
Aggressione ai giudici dopo la sentenza: caos in tribunale a Napoli dopo le condanne iltempo.it