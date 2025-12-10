Strage di Paupisi segnali di ripresa per Antonia Il 20 dicembre cena di solidarietà

Antonia Ocone, la giovane rimasta gravemente ferita nella tragica vicenda di Paupisi, mostra segnali di miglioramento. Il suo recupero sta dando speranza alla comunità e si prepara una cena di solidarietà il 20 dicembre, simbolo di supporto e vicinanza in un momento di grande difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Antonia Ocone, la diciassettenne rimasta gravemente ferita nella vicenda che ha sconvolto Paupisi e l’intera provincia di Benevento, sta mostrando segnali di miglioramento che infondono un cauto ottimismo. Ricoverata da ormai oltre due mesi presso la Neuromed di Pozzilli, la giovane sta affrontando un lungo e impegnativo percorso di riabilitazione neurologica e fisioterapica. Accanto a lei c’è costantemente la zia materna, Marisa, figura imprescindibile che la sostiene in ogni fase del percorso. Sul fronte giudiziario, invece, procedono gli approfondimenti circa il profilo psichico del padre, Salvatore Ocone, attualmente detenuto presso il carcere di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strage di Paupisi, segnali di ripresa per Antonia. Il 20 dicembre cena di solidarietà

