Strage di Ercolano pene fino a 17 anni per tre imputati | familiari in rivolta in aula

Si è conclusa con pene fino a 17 anni la sentenza di primo grado per tre imputati coinvolti nella strage di Ercolano, l'esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio che causò la morte di Samuel Tafciu e delle gemelle Aurora e Sara Esposito. In aula, familiari e presenti hanno espresso rivolta e dolore per la tragedia.

Arriva la sentenza di primo grado per la tragica esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio che un anno fa costò la vita a Samuel Tafciu, 18 anni, e alle gemelle Aurora e Sara Esposito, 26 anni. Il Tribunale ha condannato a 17 anni di reclusione Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, ritenuti responsabili dell'incidente mortale.

