Strage di Calenzano le commemorazioni a un anno dalla tragedia

A un anno dalla tragica esplosione al deposito Eni di Calenzano, si sono svolte le commemorazioni per ricordare le cinque vittime, Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, e le decine di feriti coinvolti nell'incidente del 9 dicembre 2024. Un momento di riflessione e solidarietà per onorare la memoria e sensibilizzare sulla sicurezza industriale.

Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe sono i lavoratori che persero la vita il 9 dicembre del 2024, a causa dell'esplosione avvenuta al deposito Eni di Calenzano che causò decine di feriti. Ed i loro nomi sono impressi sul monumento posto in via di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Strage di Calenzano, dissequestrato il deposito dove avvenne l’esplosione

Strage deposito Eni di Calenzano, la procura dispone il dissequestro dell'area

Strage di Calenzano, un anno dopo: “Ho visto l’inferno, ma sono vivo. Il lungo coma, poi la rinascita”

In memoria dei caduti sul lavoro nella strage al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024. Vai su X

In memoria dei caduti sul lavoro nella strage al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024. Vai su Facebook

Un anno dalla strage di Calenzano, cerimonia e monumento in ricordo delle cinque vittime - È passato un anno dalla strage avvenuta nel deposito di Calenzano, che provocò la morte di cinque persone, decine di feriti e ingenti danni nei dintorni. Riporta gonews.it