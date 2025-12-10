Strage di Calenzano le commemorazioni a un anno dalla tragedia

A un anno dalla tragica esplosione al deposito Eni di Calenzano, si sono svolte le commemorazioni per ricordare le cinque vittime, Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, e le decine di feriti coinvolti nell'incidente del 9 dicembre 2024. Un momento di riflessione e solidarietà per onorare la memoria e sensibilizzare sulla sicurezza industriale.

Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe sono i lavoratori che persero la vita il 9 dicembre del 2024, a causa dell'esplosione avvenuta al deposito Eni di Calenzano che causò decine di feriti. Ed i loro nomi sono impressi sul monumento posto in via di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

