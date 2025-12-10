Strade scolastiche via libera a otto nuovi progetti

Otto nuovi progetti di strade scolastiche ottengono il via libera, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di studenti, famigliari e docenti. Le comunità locali si impegnano a rendere più sicuri gli itinerari quotidiani, ampliando le aree dedicate alla mobilità protetta e riducendo i rischi lungo i percorsi verso le scuole.

Nuove strade scolastiche nel municipio VIII: "Lavori previsti a inizio 2026"

Approvati dalla Giunta capitolina i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di otto nuove strade scolastiche. Si aggiungono alle quindici già completate e saranno in via Calimera 133, via Amulio 4, via Brembio 83 (Labaro), via Jaime Pint

