Storie d' inverno

Udinetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unitevi a noi per un'incantevole esperienza di narrazione dal vivo, pensata per famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni. Tiziana Perini, maestra, scrittrice e narratrice, guiderà i piccoli ascoltatori in storie magiche e coinvolgenti, creando un momento di condivisione e fantasia durante le fredde giornate invernali.

Narrazione dal vivo per famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Tiziana Perini (Maestra, scrittrice e narratrice di storie). Al termine dell'incontro, come nei finali di tutte le migliori storie, ci sarà una piccola sorpresa. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria al 3473117283. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

