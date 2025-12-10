Storage e batterie | flessibilità e affidabilità per la rete elettrica

Lo storage e le batterie rappresentano soluzioni fondamentali per aumentare la flessibilità e l’affidabilità della rete elettrica, consentendo di gestire meglio la variabilità delle fonti rinnovabili e ridurre l’intermittenza. Questi sistemi sono sempre più strategici nel percorso verso un futuro energetico sostenibile, offrendo nuove opportunità per ottimizzare l’uso dell’energia e garantire stabilità alla rete.

Lo storage è diventato centrale per dare flessibilità alla rete e ridurre l' intermittenza delle rinnovabili. La transizione energetica procede veloce e porta con sé una quota sempre maggiore di energia prodotta da sole e vento. La disponibilità di queste fonti, tuttavia, non coincide sempre con i momenti di consumo. È per questo che i sistemi di accumulo sono diventati la " power bank " del sistema elettrico: immagazzinano energia quando ce n'è in eccedenza e la rilasciano quando la domanda cresce, rendendo la generazione rinnovabile più continua e affidabile. L'importanza delle batterie. Il cuore di questa tecnologia coincide con la batteria elettrochimica, capace di rispondere in pochi millisecondi alle oscillazioni di frequenza, che segnalano momenti di 'stress' per la rete: se la rete ha un picco di domanda, il BESS (Battery Energy Storage System) eroga energia, se invece c'è surplus lo assorbe.

Lo storage che trasforma l’energia: il ruolo innovativo delle batterie

Storage per la rete elettrica: batterie per l’accumulo di energia, l’integrazione con le rinnovabili e la flessibilità del sistema

