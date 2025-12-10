Stop social in Australia Daniele Novara | Sia l' inizio di un cambio di visione

Daniele Novara commenta l’entrata in vigore in Australia del divieto di utilizzo dei social network per i minori di 16 anni, considerando questa misura come un potenziale punto di svolta nella percezione e gestione dei rischi digitali tra i giovani.

Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, commenta l’entrata in vigore, in Australia, del divieto di utilizzo dei social network sotto i 16 anni. «L’Australia ha dato il via: è il primo Paese a decidere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it