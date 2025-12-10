Stop social in Australia Daniele Novara | Sia l' inizio di un cambio di visione
Daniele Novara commenta l’entrata in vigore in Australia del divieto di utilizzo dei social network per i minori di 16 anni, considerando questa misura come un potenziale punto di svolta nella percezione e gestione dei rischi digitali tra i giovani.
Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, commenta l’entrata in vigore, in Australia, del divieto di utilizzo dei social network sotto i 16 anni. «L’Australia ha dato il via: è il primo Paese a decidere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore thesocialpost.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it