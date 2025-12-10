Stop ho deciso così Laura Pausini l’annuncio che gela milioni di fan | decisione costretta
Laura Pausini torna sulla scena musicale con il brano
Laura Pausini torna sulla scena musicale con il brano Ritorno ad Amare e, insieme alla nuova uscita, sceglie di intraprendere un percorso altrettanto significativo nella sua vita personale. Lo racconta lei stessa, spiegando di aver deciso di fare “qualcosa di concreto” per il proprio benessere, come se la canzone fosse diventata un invito rivolto innanzitutto a sé stessa. Un invito a fermarsi, respirare e riprendere in mano ciò che conta davvero. L’artista, oggi 51enne, confida che tutto è iniziato proprio nelle settimane che hanno preceduto la pubblicazione del singolo. “Nelle ultime settimane, con l’arrivo di Ritorno ad Amare, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi”, racconta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
