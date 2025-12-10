Stoccarda-Maccabi Tel Aviv Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Svevi in scioltezza contro gli israeliani di Lazetic
L'anticipo di Europa League tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv si gioca l’11 dicembre 2025 alle 18:45. I padroni di casa, vicini alla qualificazione, affrontano una formazione israeliana relegata all'ultimo posto nel girone. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa sfida strategica.
Vicinissimo al passaggio del turno e alle prime 8 del girone di Europa League, lo Stoccarda di Hoeness affronta quest’oggi in casa il Maccabi Tel Aviv fanalino di coda del torneo. Gli svevi vengono dal KO inevitabile nel Suedderby contro il Bayern Monaco, secondo KO in campionato dopo quello di Amburgo e primo in casa dalla DFL Supercup persa in luglio. Una sconfitta che può starci visto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
