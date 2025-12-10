Stoccarda-Maccabi Tel Aviv Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv, valido per l'Europa League del 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, vede i padroni di casa vicini alla qualificazione alle prime otto del girone. Lo Stoccarda di Hoeness, attualmente in buona posizione, affronta in casa una squadra in difficoltà, cercando di consolidare il proprio cammino nel torneo.
Vicinissimo al passaggio del turno e alle prime 8 del girone di Europa League, lo Stoccarda di Hoeness affronta quest’oggi in casa il Maccabi Tel Aviv fanalino di coda del torneo. Gli svevi vengono dal KO inevitabile nel Suedderby contro il Bayern Monaco, secondo KO in campionato dopo quello di Amburgo e primo in casa dalla DFL Supercup persa in luglio. Una sconfitta che può starci visto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Stoccarda vs Maccabi Tel Aviv – 11 Dicembre 2025 - La sfida tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv, valida per la UEFA Europa League, promette scintille all’MHPArena l’11 Dicembre 2025 con calcio d’inizio alle 18:45. Riporta news-sports.it
