STMicroelectronics è ancora caos | operai in sciopero

Monzatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fabbrica STMicroelectronics di Agrate Brianza torna a essere teatro di agitazioni, con i lavoratori che proclamano due giorni di sciopero nelle date del 16 e 17 dicembre. La decisione è stata presa dalla Rsu del sito, evidenziando tensioni e richieste di attenzione da parte dei dipendenti.

