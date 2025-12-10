STMicroelectronics è ancora caos | operai in sciopero

La fabbrica STMicroelectronics di Agrate Brianza torna a essere teatro di agitazioni, con i lavoratori che proclamano due giorni di sciopero nelle date del 16 e 17 dicembre. La decisione è stata presa dalla Rsu del sito, evidenziando tensioni e richieste di attenzione da parte dei dipendenti.

Lavoratori di nuovo in agitazione alla STMicroelectronics di Agrate Brianza. La Rsu del sito brianzolo ha proclamato per il 16 e il per il 17 dicembre un’ora di sciopero. Martedì ci sarà un presidio davanti al sito di via Olivetti durante il quale i rappresentanti dei lavoratori incontreranno i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Caos sul bus serale Lecco–Sondrio: donna insulta autista e passeggeri Nuovi disordini sulla corsa sostitutiva delle 22.06 che hanno costretto l’autista a fermarsi a Dorio. Decisivo l’intervento della Polizia stradale, mentre la Fit Cisl denuncia: «Situazione segn - facebook.com Vai su Facebook