Stile d’arredamento industrial moderno o vintage? La maniglia giusta fa la differenza
Scopri come scegliere la maniglia perfetta per completare e valorizzare il tuo stile di arredamento, tra industrial, moderno o vintage. Un dettaglio semplice ma fondamentale che può trasformare l’aspetto complessivo degli ambienti, conferendo carattere e armonia agli spazi.
Quando si pensa allo “stile d’arredamento”, si immagina spesso un insieme coerente: mobili, colori, tessuti, illuminazione. Eppure — sorprendentemente — uno degli elementi più decisivi per definire lo stile di un ambiente è spesso il più trascurato: le maniglie per mobili, quegli elementi che usiamo più volte al giorno, possono trasformare un mobile anonimo in un pezzo d’arredamento con un carattere deciso. Prendiamo lo stile industriale: nato dal riuso di vecchi capannoni e magazzini, con mattoni a vista, metallo grezzo, tubi e travi in ferro a vista, spazi ampi e open–space. In questo contesto, ogni elemento deve parlare di “robustezza”, “leggerezza strutturale”, di una bellezza che nasce dalla funzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
