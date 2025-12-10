Stile Arbasino Ascoltare gli Italiani
Il 15 dicembre 2025, alle ore 17.00, la Società Dante Alighieri rende omaggio ad Alberto Arbasino, figura emblematica della cultura italiana. A cinque anni dalla sua scomparsa, la serata esplorerà la ricchezza della sua creatività e il suo ruolo nel panorama letterario e culturale, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua eredità e sul suo stile inconfondibile.
Lunedì 15 dicembre 2025, dalle ore 17.00, la Società Dante Alighieri organizza una serata dedicata alla multiforme creatività di Alberto Arbasino, a cinque anni dalla sua scomparsa. Scrittore, poeta, critico teatrale e politico, Arbasino è stato Vicepresidente della Società Dante Alighieri dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it
«Alberto Arbasino era una vera rockstar». Stile Alberto arriva alla Festa del Cinema di Roma
Stile Alberto: le "smandrappate" di Alberto Arbasino al centro della clip esclusiva
Stile Alberto: Arbasino, intellettuale mondano, raccontato da Michele Masneri
Nel panorama documentaristico italiano del 2025, Stile Alberto si presenta come un’opera che affronta la figura di Alberto Arbasino con uno sguardo insieme affettuoso e analitico Vai su Facebook
Un viaggio alla scoperta di Alberto Arbasino (1930-2020), tra i più grandi scrittori italiani del dopoguerra e figura unica della cultura nazionale: è il documentario "Stile Alberto", in onda stasera #15novembre in seconda serata su #Rai3. #Arbasino @raidocume Vai su X
Stile Arbasino. Ascoltare gli italiani, a cinque anni scomparsa - 00, la Società Dante Alighieri organizza una serata dedicata alla multiforme creatività di Alberto Arbasino, a cinque anni ... Secondo ansa.it
