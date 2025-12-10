Stile Arbasino Ascoltare gli Italiani

Il 15 dicembre 2025, alle ore 17.00, la Società Dante Alighieri rende omaggio ad Alberto Arbasino, figura emblematica della cultura italiana. A cinque anni dalla sua scomparsa, la serata esplorerà la ricchezza della sua creatività e il suo ruolo nel panorama letterario e culturale, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua eredità e sul suo stile inconfondibile.

