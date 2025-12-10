Stefano De Martino ha una nuova famosa fidanzata? Spunta il nome
Recenti rumors indicano che Stefano De Martino potrebbe aver iniziato una nuova relazione sentimentale, dopo la fine della sua storia con Caroline Tronelli. Il capitolo amoroso del ballerino e conduttore torna a suscitare interesse, alimentando speculazioni sulla sua vita privata e sulla possibile nuova fidanzata famosa.
Il capitolo sentimentale di Stefano De Martino torna a occupare la scena. A pochi mesi dalla fine della relazione con Caroline Tronelli, i rumor sussurrano di una nuova presenza nella sua vita. Una copertina, qualche indiscrezione seminata nel corso dell’estate e un recente silenzio social hanno acceso i commenti. Chi segue il conduttore sa che i titoli corrono più veloci delle risposte; per capire dove siamo, conviene ricostruire i passaggi degli ultimi mesi e poi arrivare all’ indiscrezione che oggi fa parlare. Il motivo della grave lite tra Belen e Cecilia Rodriguez Stefano De Martino: la crisi estiva e la rottura autunnale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
