Stefano De Martino gossip bomba nel mondo dello spettacolo | chi sarebbe la sua nuova fiamma

Stefano De Martino torna al centro dell'attenzione con una nuova indiscrezione sul suo cuore. Dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, il ballerino e conduttore italiano si trova nuovamente sotto i riflettori per una presunta nuova fiamma. Ecco tutte le novità sul suo possibile nuovo capitolo sentimentale.

Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Stefano De Martino, che torna a dominare le cronache rosa dopo la fine della storia con Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato avvistato con una donna misteriosa, e le indiscrezioni parlano di un nome noto del mondo dello spettacolo. Dopo settimane di sussurri e indizi, il settimanale Diva e Donna ha sganciato la notizia che infiamma il gossip: “ Stefano e lei si amano in segreto”. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma il sospetto si fa sempre più insistente. Leggi anche: Belen va sulla neve ma qualcosa va storto: panico per la showgirl argentina (VIDEO) La presunta nuova fiamma: un’attrice molto conosciuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Stefano De Martino, gossip bomba nel mondo dello spettacolo: chi sarebbe la sua nuova fiamma

Stefano De Martino rapinato a Milano del Patek Philippe da 50mila euro: “Lascialo o ti sparo”

L’assenza di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: Cosa è Successo?

Stefano De Martino: Successi Professionali e Vita Sentimentale Svelati

Quest’anno Stefano De Martino ha puntato tutto sullo scintillìo! Il suo albero di Natale è un tripudio di sole luci. State a guardare ? Vai su Facebook

Notizia clamorosa, Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales hanno una storia segreta: scoppia il gossip! - Questa sì che è una notizia assurda: pare che tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales ci sia una storia d'amore segreta! Lo riporta donnapop.it