Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme | l’indiscrezione

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales siano una coppia. La notizia, riportata dal settimanale Diva e Donna, sembra confermare le supposizioni circolate negli ultimi mesi, alimentate anche dai commenti di Gabriele Parpiglia a marzo 2025, che aveva parlato di un rapporto «stretto» tra i due.

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino sarebbero una coppia. L’indiscrezione arriva dal settimanale Diva e Donna e va a confermare quanto già ipotizzato nei mesi scorsi, quando a marzo 2025 Gabriele Parpiglia aveva parlato di un rapporto «stretto» tra i due, senza però ulteriori sviluppi o conferme. La notizia riaccende l’attenzione sulle loro vite private, che fino a questo momento sembravano procedere su binari separati. Rocío, dopo la fine della relazione con Raoul Bova, era stata accostata al manager cinquantenne Vittorio Chini, con cui era stata fotografata in contesti pubblici, lasciando intendere un nuovo equilibrio sentimentale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme: l’indiscrezione

STEFANO DE MARTINO RIPERCORRE TRENT'ANNI DI PREMIO LUNEZIA Dalla Lunigiana al panorama nazionale, il fondatore del Premio Lunezia ripercorre aneddoti, evoluzione e “creature parallele” che hanno contribuito a costruire un osservatorio unico - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino, la nuova fidanzata è top secret: chi è e cosa dicono le indiscrezioni - Il conduttore di Affari Tuoi pare abbia ritrovato l'amore con un'attrice decisamente famosa: "Si amano in segreto". Lo riporta libero.it