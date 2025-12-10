stefan weckbach nominato ceo di mercedes amg

A partire dal primo luglio 2026, Stefan Weckbach assumerà il ruolo di CEO di Mercedes-AMG GmbH, la divisione dedicata alle vetture ad alte prestazioni del marchio tedesco. Inoltre, sarà responsabile del Gruppo Veicoli di Alta Gamma (Tev), che include Mercedes-Maybach e Classe G.

Dal primo luglio del 2026 Stefan Weckbach assumerà la carica di amministratore delegato di Mercedes-AMG GmbH – divisione del marchio tedesco che produce veicoli ad alte prestazioni – e sarà anche responsabile del Gruppo Veicoli di Alta Gamma (Tev), che comprende Mercedes-Maybach e Classe G. Weckbach sostituirà Michael Schiebe che, appena entrato a far parte del gruppo tedesco con responsabilità per produzione, qualità e gestione della catena di fornitura, continuerà a gestire ad interim le attività di Mercedes-AMG. In Volkswagen è stato sostituito da Ludwig Fazel. Weckbach proviene dal Gruppo Volkswagen dove ha ricoperto posizioni di rilievo nella strategia di prodotto per diverse linee di modelli, in particolare per Porsche. 🔗 Leggi su Lettera43.it