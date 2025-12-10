Stefan Weckbach nominato ceo di Mercedes-AMG
A partire dal primo luglio 2026, Stefan Weckbach assumerà il ruolo di CEO di Mercedes-AMG GmbH, la divisione dedicata alle vetture ad alte prestazioni del marchio tedesco. Inoltre, sarà responsabile del Gruppo Veicoli di Alta Gamma (Tev), che include Mercedes-Maybach e Classe G.
Dal primo luglio del 2026 Stefan Weckbach assumerà la carica di amministratore delegato di Mercedes-AMG GmbH – divisione del marchio tedesco che produce veicoli ad alte prestazioni – e sarà anche responsabile del Gruppo Veicoli di Alta Gamma (Tev), che comprende Mercedes-Maybach e Classe G. Weckbach sostituirà Michael Schiebe che, appena entrato a far parte del gruppo tedesco con responsabilità per produzione, qualità e gestione della catena di fornitura, continuerà a gestire ad interim le attività di Mercedes-AMG. In Volkswagen è stato sostituito da Ludwig Fazel. Weckbach proviene dal Gruppo Volkswagen dove ha ricoperto posizioni di rilievo nella strategia di prodotto per diverse linee di modelli, in particolare per Porsche. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Stefan Weckbach nominato ceo di Mercedes-AMG - Nel frattempo Michael Schiebe continuerà a ricoprire l’incarico ad interim. Come scrive lettera43.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it