Stazione dei bus Lo sviluppo può proseguire

La stazione dei bus sta attraversando un periodo di cambiamenti e incertezze nello sviluppo. Dopo una fase di accelerazione, il progetto ha subito rallentamenti e interruzioni, ma ora si prospetta una ripresa con un approccio più cauto. Questo andamento alterno riflette le sfide e le opportunità legate al progresso delle infrastrutture di trasporto pubblico.

Prima un'accelerata, poi un improvviso rallentamento, quindi un brusco stop, ora di nuovo avanti ma con cautela. Il progetto della stazione degli autobus in centro a Lecco sembra un tracciato delle montagne russe. Dopo il pronunciamento dei magistrati del Tar di Milano che lo hanno bloccato e imposto di ricominciare tutto da capo per valutare altre soluzioni, in seguito al ricorso degli inquilini di un maxi insediamento residenziale a cui verrebbe espropriato il giardino condominiale per realizzare l'autostazione, e dopo la revoca del finanziamento regionale di 14 milione di euro, i giudici del Consiglio di Stato hanno invece stabilito che l'iter procedurale di valutazione può proseguire.

