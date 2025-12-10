Stati Uniti il fronte anti data-center mette i bastoni tra le ruote di Big Tech | bloccati progetti per 18 miliardi di dollari
Gli Stati Uniti rafforzano le normative contro i data center, ostacolando progetti per 18 miliardi di dollari. Con l’intelligenza artificiale che richiede ingenti investimenti, nel 2024 l’industria ha destinato 500 miliardi di dollari allo sviluppo di infrastrutture digitali, ma le restrizioni normative rischiano di rallentare questa crescita.
L’IA muove cifre da bilancio statale: nel 2024 l’industria ha investito 500 miliardi di dollari in data center. Quest’anno “solamente” Microsoft prevede di spenderne 80. E Bloomberg conta sedici nuovi miliardari legati al segmento infrastrutturale della filiera. In concreto, un data center è un enorme edificio in cui vengono stipati migliaia di computer. Ciascun server esegue miliardi di calcoli al secondo, alimentando i grandi modelli linguistici (come Chat GPT ): è il motore della rivoluzione industriale in corso. I governi di tutto il mondo dispensano incentivi e sgravi fiscali per attrarre hyperscaler – i grandi gestori – e impiantare “gigafactory” nel territorio: l’obiettivo è tenere il passo con l’innovazione, per non essere tagliati fuori dalla corsa all’IA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Arrivano le pubblicità sui display dei frigoriferi Samsung. Per ora, solo negli Stati Uniti.
Programma F-47, ecco il caccia del futuro degli Stati Uniti
«Goodbye America?»: Lontano Presente riflette sulla crisi degli Stati Uniti
Secondo un sondaggio negli Stati Uniti, il classico di Mariah Carey guida la top 10 delle canzoni natalizie più irritanti. Tra gli altri brani nella lista figurano "Feliz Navidad" e "Do They Know It's Christmas" ? l.euronews.com/djbW Vai su X
Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di avere informato l'omologo cinese Xi Jinping, che ha "reagito positivamente" - facebook.com Vai su Facebook
L'Europa, il nuovo avversario degli Stati Uniti - La nuova dottrina di Washington segna la fine dell’illusione transatlantica: l’Europa scopre di essere sola proprio mentre Trump ne mette in discussione sicurezza, commercio e democrazia ... Segnala ilfoglio.it
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it