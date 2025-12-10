Stati Uniti il fronte anti data-center mette i bastoni tra le ruote di Big Tech | bloccati progetti per 18 miliardi di dollari

Gli Stati Uniti rafforzano le normative contro i data center, ostacolando progetti per 18 miliardi di dollari. Con l’intelligenza artificiale che richiede ingenti investimenti, nel 2024 l’industria ha destinato 500 miliardi di dollari allo sviluppo di infrastrutture digitali, ma le restrizioni normative rischiano di rallentare questa crescita.

L’IA muove cifre da bilancio statale: nel 2024 l’industria ha investito 500 miliardi di dollari in data center. Quest’anno “solamente” Microsoft prevede di spenderne 80. E Bloomberg conta sedici nuovi miliardari legati al segmento infrastrutturale della filiera. In concreto, un data center è un enorme edificio in cui vengono stipati migliaia di computer. Ciascun server esegue miliardi di calcoli al secondo, alimentando i grandi modelli linguistici (come Chat GPT ): è il motore della rivoluzione industriale in corso. I governi di tutto il mondo dispensano incentivi e sgravi fiscali per attrarre hyperscaler – i grandi gestori – e impiantare “gigafactory” nel territorio: l’obiettivo è tenere il passo con l’innovazione, per non essere tagliati fuori dalla corsa all’IA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it