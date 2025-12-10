Stati Generali delle forze di maggioranza e delle liste civiche | tracciate le linee guida per il futuro della città

Il 10 dicembre 2025 si sono tenuti gli Stati Generali delle forze di maggioranza e delle liste civiche di Fiumicino, un momento strategico di confronto e definizione delle linee guida per il futuro della città. L’incontro ha rafforzato la determinazione della maggioranza nel portare avanti un modello di governo orientato ai risultati, alla visione di lungo periodo e a progetti concreti.

Fiumicino, 10 dicembre 2025 – L’incontro gli Stati Generali delle forze di maggioranza e delle liste civiche, è stato un momento di confronto strategico che ha confermato, sin dall’apertura dei lavori, la forte determinazione della maggioranza nel portare avanti un modello di governo basato su risultati concreti, visione di lungo periodo e un’intensa capacità progettuale. Durante il convegno è emerso come in soli due anni, l’Amministrazione Baccini ha avviato e realizzato numerosi interventi rimasti per anni bloccati o ritenuti irrealizzabili e altri in fase di realizzazione. Che avremo modo di presentare in un incontro con i cittadini, da qui a breve. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

