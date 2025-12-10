Stasera Tutto è Possibile verso Rai1? Si attende la decisione finale

Da mesi si parla del possibile trasferimento di Stasera Tutto è Possibile da Rai2 a Rai1. L’idea di portare il comedy show sulla rete ammiraglia non è nuova e torna ciclicamente ogni volta che la trasmissione registra una stagione di successo. Il programma guidato da Stefano De Martino ha confermato anche quest’anno una crescita costante, diventando uno dei titoli più forti del palinsesto di Rai2. Questo ha alimentato l’ipotesi del salto di canale, che consoliderebbe l’immagine del conduttore come uno dei volti di punta di Rai1. Le ipotesi sul tavolo. Già mesi fa si era discusso della possibilità di spostare l’ultima puntata di stagione su Rai1, proposta poi accantonata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

