STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO | SI ATTENDE LA FUMATA BIANCA

Stasera Tutto è Possibile, dopo le indiscrezioni della scorsa stagione, dovrebbe finire davvero su Rai1 e ovviamente con Stefano De Martino come conduttore e mattatore. Sembra un addio, invece era per fortuna un arrivederci. La conferma di Stefano De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile è stata festeggiata dai social. Di sicuro tornerà Stasera Tutto è Possibile che è letteralmente esploso quest’anno. Si era parlato di promuovere su Rai1 l’ultima puntata di stagione che invece è rimasta sulle frequenze di Rai2. Ora se ne riparla. O meglio si parla di trasferire il game show sulla rete ammiraglia, consolidando De Martino come giovane volto di punta di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

