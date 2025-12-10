STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO | SI ATTENDE LA FUMATA BIANCA
Stasera Tutto è Possibile, dopo le indiscrezioni della scorsa stagione, dovrebbe finire davvero su Rai1 e ovviamente con Stefano De Martino come conduttore e mattatore. Sembra un addio, invece era per fortuna un arrivederci. La conferma di Stefano De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile è stata festeggiata dai social. Di sicuro tornerà Stasera Tutto è Possibile che è letteralmente esploso quest’anno. Si era parlato di promuovere su Rai1 l’ultima puntata di stagione che invece è rimasta sulle frequenze di Rai2. Ora se ne riparla. O meglio si parla di trasferire il game show sulla rete ammiraglia, consolidando De Martino come giovane volto di punta di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ultimissime Inter LIVE: tutto pronto per la partita contro l’Ajax! Le ultime su Lookman e sulla formazione di stasera. Su San Siro…
Champions League, stasera Ajax-Inter: tutto sulla partita e dove vederla
Tutto a posto, la commedia sentimentale con Michele Di Mauro stasera su Rai 1
CiaoComo. . CiaoComo Live - Torna il cruciverba in dialetto (stasera tutto calcistico) con la sciura Ornella: rispondete voi! #ciaocomolive #sciuraornella #famigliacomasca #cruciverbadialetto - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino verso la conferma a Stasera tutto è possibile - Il dubbio è durato settimane, fino a che non sono iniziate le indiscrezioni. Riporta dilei.it
