STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO | LA DECISIONE DEI VERTICI
Stasera Tutto è Possibile approda su Rai1 con Stefano De Martino alla guida, confermando le voci circolate nella scorsa stagione. La decisione dei vertici televisivi segna un nuovo inizio per il programma, che punta a conquistare il pubblico con la sua formula di intrattenimento e spontaneità.
Stasera Tutto è Possibile, dopo le indiscrezioni della scorsa stagione, dovrebbe finire davvero su Rai1 e ovviamente con Stefano De Martino come conduttore e mattatore. Sembra un addio, invece era per fortuna un arrivederci. La conferma di Stefano De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile è stata festeggiata dai social. Di sicuro tornerà Stasera Tutto è Possibile che è letteralmente esploso quest’anno. Si era parlato di promuovere su Rai1 l’ultima puntata di stagione che invece è rimasta sulle frequenze di Rai2. Ora se ne riparla. O meglio si parla di trasferire il game show sulla rete ammiraglia, consolidando De Martino come giovane volto di punta di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ultimissime Inter LIVE: tutto pronto per la partita contro l’Ajax! Le ultime su Lookman e sulla formazione di stasera. Su San Siro…
Champions League, stasera Ajax-Inter: tutto sulla partita e dove vederla
Tutto a posto, la commedia sentimentale con Michele Di Mauro stasera su Rai 1
CiaoComo. . CiaoComo Live - Torna il cruciverba in dialetto (stasera tutto calcistico) con la sciura Ornella: rispondete voi! #ciaocomolive #sciuraornella #famigliacomasca #cruciverbadialetto Vai su Facebook
Stefano De Martino verso la conferma a Stasera tutto è possibile - Il dubbio è durato settimane, fino a che non sono iniziate le indiscrezioni. dilei.it scrive
Pushing Daisies 3, Bryan Fuller: "Ho un'idea per il ritorno della serie" movieplayer.it
Cesena-Mantova coi tifosi, sarà una festa . Sospeso il divieto di trasferta per gli ospiti sport.quotidiano.net
Il grande assente. Salah in... palestra. Rottura definitiva con i “Reds“ sport.quotidiano.net
Juventus-Pafos oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv lapresse.it
Quando il giudice diventa urbanista e pianifica le altezze e le grandezze degli edifici della città, ... ilgiornaleditalia.it
Benfica-Napoli, McTominay ci sarà (Cormezz) ilnapolista.it