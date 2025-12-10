STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO | LA DECISIONE DEI VERTICI

Stasera Tutto è Possibile approda su Rai1 con Stefano De Martino alla guida, confermando le voci circolate nella scorsa stagione. La decisione dei vertici televisivi segna un nuovo inizio per il programma, che punta a conquistare il pubblico con la sua formula di intrattenimento e spontaneità.

Stasera Tutto è Possibile, dopo le indiscrezioni della scorsa stagione, dovrebbe finire davvero su Rai1 e ovviamente con Stefano De Martino come conduttore e mattatore. Sembra un addio, invece era per fortuna un arrivederci. La conferma di Stefano De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile è stata festeggiata dai social. Di sicuro tornerà Stasera Tutto è Possibile che è letteralmente esploso quest'anno. Si era parlato di promuovere su Rai1 l'ultima puntata di stagione che invece è rimasta sulle frequenze di Rai2. Ora se ne riparla. O meglio si parla di trasferire il game show sulla rete ammiraglia, consolidando De Martino come giovane volto di punta di Rai1.