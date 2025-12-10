STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO | LA DECISIONE DEI VERTICI
Stasera Tutto è Possibile approda su Rai1, confermando le voci circolate nella scorsa stagione. Con Stefano De Martino alla guida, il programma si prepara a sorprendere il pubblico con nuove sfide e momenti di intrattenimento, consolidando il suo ruolo come uno degli appuntamenti più attesi della serata.
Stasera Tutto è Possibile, dopo le indiscrezioni della scorsa stagione, dovrebbe finire davvero su Rai1 e ovviamente con Stefano De Martino come conduttore e mattatore. Sembra un addio, invece era per fortuna un arrivederci. La conferma di Stefano De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile è stata festeggiata dai social. Di sicuro tornerà Stasera Tutto è Possibile che è letteralmente esploso quest’anno. Si era parlato di promuovere su Rai1 l’ultima puntata di stagione che invece è rimasta sulle frequenze di Rai2. Ora se ne riparla. O meglio si parla di trasferire il game show sulla rete ammiraglia, consolidando De Martino come giovane volto di punta di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog
De Martino, sfuma il trasloco di Stasera tutto è possibile su Rai 1: il retroscena - De Martino a gennaio 2026 tornerà sulla seconda rete alla guida del programma che l'ha consacrato. Come scrive libero.it
Stefano De Martino verso la conferma a Stasera tutto è possibile - Il dubbio è durato settimane, fino a che non sono iniziate le indiscrezioni. Si legge su dilei.it
Stasera tutto è possibile verso Rai1? AGGIORNAMENTO. Rispetto alla chiusura del numero in edicola, nelle ultime ore torna di moda l'ipotesi una permanenza di "Stasera tutto è possibile" su Rai2 con una collocazione al lunedì sera. La decisione definitiva n Vai su X
CiaoComo. . CiaoComo Live - Torna il cruciverba in dialetto (stasera tutto calcistico) con la sciura Ornella: rispondete voi! #ciaocomolive #sciuraornella #famigliacomasca #cruciverbadialetto - facebook.com Vai su Facebook