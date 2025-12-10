Stangata del giudice sportivo | 3 turni a Charlys

Il giudice sportivo ha inflitto a Charlys una squalifica di tre turni, impedendogli di scendere in campo con la Reggiana nelle prossime tre partite. La decisione è arrivata a seguito dell’espulsione durante l’ultimo incontro con Mantova, che ha suscitato discussioni e conseguenze per il team.

La Reggiana non potrà contare su Charlys (foto) per le prossime tre partite. Dopo l'espulsione avvenuta nell'acceso finale di partita a Mantova, ieri è infatti arrivata la stangata del giudice sportivo. Ecco la motivazione: "Per avere al 44' del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria con uno schiaffo al volto". Il centrocampista brasiliano dovrà quindi saltare l'incontro di sabato con il Padova (ore 15 al Città del Tricolore), la trasferta di Pescara (sabato 20 alle 19,30) e quella a Genova contro la Sampdoria (sabato 27 alle 15 a 'Marassi'). Va detto che il club sta riflettendo sull'opportunità di fare ricorso, una strada che potrebbe permettere a Charlys di tornare in campo proprio per l'ultima gara di questo 2025 contro Coda e compagni.

