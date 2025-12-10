stanati altri 55 furbetti del reddito di cittadinanza ma in toscana giani e i m5s inventano quello regionale

Recentemente sono stati scoperti altri 55 furbetti del reddito di cittadinanza. In Toscana, Giani e i M5s hanno ideato un reddito di cittadinanza regionale, suscitando critiche per i possibili danni economici già causati dal provvedimento nazionale. Nonostante le controversie, le forze politiche continuano a proporre soluzioni alternative, senza tener conto dei rischi impliciti.

Reddito di cittadinanza, se lo conosci lo eviti, visto i disastri che ha provocato all'economia italiana, ma Pd e M5s se ne infischiano e inventano quello regionale. Le ultime notizie sui furbetti arrivano dalla Campania. Dall'inizio dell'anno i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Benevento, nell'ambito dell'attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno eseguito numerosi controlli al fine di verificare la legittima e corretta percezione delle prestazioni sociali quali il reddito di cittadinanza e l'assegno d'inclusione. I finanzieri del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato mirati controlli sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa: all'esito delle attività investigative sono stati segnalati all'autorità giudiziaria cinquantacinque soggetti che avevano indebitamente percepito più di 560.