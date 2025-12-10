Stanati altri 55 furbetti del reddito di cittadinanza ma in Toscana Giani e i M5s inventano quello regionale
Recentemente sono stati scoperti altri 55 furbetti del reddito di cittadinanza. In Toscana, Giani e i M5s hanno ideato un reddito di cittadinanza regionale, suscitando critiche per i possibili danni economici già causati dal provvedimento nazionale. Nonostante le controversie, le forze politiche continuano a proporre soluzioni alternative, senza tener conto dei rischi impliciti.
Reddito di cittadinanza, se lo conosci lo eviti, visto i disastri che ha provocato all’economia italiana, ma Pd e M5s se ne infischiano e inventano quello regionale. Le ultime notizie sui furbetti arrivano dalla Campania. Dall’inizio dell’anno i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Benevento, nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno eseguito numerosi controlli al fine di verificare la legittima e corretta percezione delle prestazioni sociali quali il reddito di cittadinanza e l’assegno d’inclusione. I finanzieri del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato mirati controlli sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa: all’esito delle attività investigative sono stati segnalati all’autorità giudiziaria cinquantacinque soggetti c he avevano indebitamente percepito più di 560. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
"I furbetti stanati così". Tessera sanitaria, cambia tutto: la decisione del ministero dell’Economia e delle Finanze - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, scoperti 55 “furbetti” dei sussidi: oltre 560mila euro percepiti indebitamente - Una scia di controlli, incroci di dati e verifiche mirate che, dall’inizio dell’anno, ha portato a galla un sistema diffuso di irregolarità nella percezione ... Segnala pupia.tv
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com