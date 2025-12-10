Stamani il viaggio della tedofora valdarnese Maria Matteini

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamani, Maria Matteini, istruttrice della Sinergy Basket Valdarno, ha percorso la sua tappa come tedofora delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a Città di Castello, suscitando grande emozione e orgoglio nella comunità di Sangiovanni.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Un momento di grande emozione e orgoglio per la comunità sangiovannese: Maria Matteini, istruttrice della Sinergy Basket Valdarno, ha ufficialmente percorso questa mattina la sua tratta come tedofora delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a Città di Castello.La selezione di Matteini come tedofora rappresenta un riconoscimento prestigioso, che premia non solo il suo percorso sportivo, ma soprattutto l’impegno quotidiano, la passione e la dedizione con cui accompagna la crescita sportiva e umana di tanti giovani atleti e atlete. Portare la fiaccola olimpica significa essere parte di un viaggio carico di significati universali: pace, unità, inclusione e valori dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

stamani il viaggio della tedofora valdarnese maria matteini

© Lanazione.it - Stamani il “viaggio” della tedofora valdarnese Maria Matteini

stamani viaggio tedofora valdarneseTedofora valdarnese. Il sogno di Matilde - Pratica tennis a Montevarchi ed è stata selezionata tra coloro che partecipano alla staffetta dei Giochi Olimpici . Secondo msn.com