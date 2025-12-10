Stai parlando con la pischella sbagliata | 22enne pestato a Piazza Bologna Era a Roma per il ponte dell' Immacolata

Romatoday.it | 10 dic 2025

Un episodio di violenza si è verificato a Piazza Bologna, Roma, durante il ponte dell'Immacolata. Un ragazzo di 22 anni è stato brutalmente aggredito, presumibilmente per un commento o uno sguardo rivolto a una ragazza. La vicenda ha suscitato molta attenzione e preoccupazione tra i cittadini, evidenziando i rischi legati alla sicurezza in zona.

Un ponte dell'Immacolata a Roma macchiato dalle violenze. Massacrato di botte e colpito con diversi pugni al volto, forse per una parola o uno sguardo di troppo a una ragazza. Tanto è bastato a scatenare un'aggressione. È successo sabato sera a Roma, in piazza Bologna, all'esterno di un locale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

