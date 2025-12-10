Stai parlando con la pischella sbagliata | 22enne pestato a Piazza Bologna Era a Roma per il ponte dell' Immacolata
Un episodio di violenza si è verificato a Piazza Bologna, Roma, durante il ponte dell'Immacolata. Un ragazzo di 22 anni è stato brutalmente aggredito, presumibilmente per un commento o uno sguardo rivolto a una ragazza. La vicenda ha suscitato molta attenzione e preoccupazione tra i cittadini, evidenziando i rischi legati alla sicurezza in zona.
Un ponte dell'Immacolata a Roma macchiato dalle violenze. Massacrato di botte e colpito con diversi pugni al volto, forse per una parola o uno sguardo di troppo a una ragazza. Tanto è bastato a scatenare un'aggressione. È successo sabato sera a Roma, in piazza Bologna, all'esterno di un locale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
"Ma dici a me? Dici a me? Eh, con chi stai parlando? Dici a me? Beh, sono l'unico qui. Con chi credi di parlare, eh?" Cit. #citazionicelebri #taxidriver #rispetto #figliounico - facebook.com Vai su Facebook
"stai" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Tania Bellinetti morta precipitando dal balcone, la mamma: «Mi chiamò: "Lui mi tormenta, posso venire da ...
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it