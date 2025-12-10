Stagione F1 2025 | il recap con Gianluca d’Alessandro di Motosportcom

Nell'articolo, Beatrice Frangione intervista Gianluca d’Alessandro di Motorsport.com per un approfondimento sulla stagione 2025 di Formula 1. Un'analisi dettagliata di uno degli anni più emozionanti e sorprendenti nel mondo della F1, tra gare spettacolari, sorprese e momenti decisivi.

Beatrice Frangione incontra Gianluca d’Alessandro di Motorsport.com per analizzare a fondo una delle stagioni più intense e sorprendenti degli ultimi anni. La Formula 1 2025 si chiude con il trionfo della McLaren nel mondiale piloti e costruttori, ma anche con una serie di sviluppi cruciali in vista del 2026, anno della più grande rivoluzione tecnica dell’era moderna. In questa puntata di Motor News ripercorriamo i momenti chiave del campionato, le prestazioni dei top team, l’evoluzione dei regolamenti e le ultime novità di mercato e sviluppo che stanno già ridisegnando la prossima stagione. Un riassunto indispensabile per entrare nella pausa invernale con un quadro chiaro e completo di ciò che ci aspetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

