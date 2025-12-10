Staffetta di Pace

Il gruppo scout Agesci Lecco 3 organizza la “Staffetta di Pace”, un evento comunitario dedicato al dialogo e alla promozione della cultura di pace. L’appuntamento si svolgerà sabato 13 dicembre, dalle 16 alle 18, presso la Casa della Carità (Caritas) di Lecco, in via San. Un’occasione per condividere valori di solidarietà e collaborazione.

Il gruppo scout Agesci Lecco 3 invita la cittadinanza alla “”, un appuntamento comunitario dedicato al dialogo, alla condivisione e alla costruzione di una cultura di pace, che si terrà sabato 13 dicembre dalle 16 alle 18 alla Casa della Carità (Caritas) di Lecco, in via San. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Moreno Primieri. . Il Sacro Fuoco di Olimpia arriva a Todi dopo una staffetta lungo le vie della Città. Che sia di buon auspicio per la pace nel mondo. - facebook.com Vai su Facebook

Orgogliosi di far parte della Staffetta della Torcia Olimpica #MilanoCortina2026 con @RaniabtBakhita a nome del @WFP @WFPChief come prima in assoluto Tedofora per la Pace. #TeamTedofori Un simbolo del legame tra lavoro umanitario e spirito olimpico Vai su X

L’appello degli studenti alla tregua olimpica: a Belluno la staffetta regionale per la pace. “Ci auguriamo davvero che i prossimi due mesi portino distensione e dialogo” - “Siamo contenti che Fondazione Venezia abbia scelto Belluno per organizzare questo evento regionale dal forte significato simbolico in un momento storico in cui si sta scivolando verso tutto ... Si legge su ildolomiti.it