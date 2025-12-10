Stadio Ferraris a gennaio il responso del Comune
A gennaio il Comune di Genova comunicherà la decisione sul futuro dello Stadio Ferraris, valutando se procedere con il progetto di rilancio presentato dalle società Genoa e Sampdoria. La riqualificazione dell'impianto rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo e urbanistico della città, con l'obiettivo di migliorare le strutture e l'esperienza dei tifosi.
Salis: a inizio anno decideremo se portare avanti il progetto di rilancio dello stadio presentato da Genoa e Sampdoria. Restauro del Carlini, pronti 1,5 milioni per la progettazione. Confermata la nuova piscina nell’ex Tiro al piccione di Quinto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
