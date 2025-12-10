Stadio Ferraris a gennaio il responso del Comune

A gennaio il Comune di Genova comunicherà la decisione sul futuro dello Stadio Ferraris, valutando se procedere con il progetto di rilancio presentato dalle società Genoa e Sampdoria. La riqualificazione dell'impianto rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo e urbanistico della città, con l'obiettivo di migliorare le strutture e l'esperienza dei tifosi.

Salis: a inizio anno decideremo se portare avanti il progetto di rilancio dello stadio presentato da Genoa e Sampdoria. Restauro del Carlini, pronti 1,5 milioni per la progettazione. Confermata la nuova piscina nell’ex Tiro al piccione di Quinto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Stadio Ferraris, a gennaio il responso del Comune

"Tutti a Casa": Olly torna a Genova per un attesissimo triplo live allo Stadio Luigi Ferraris

Stadio Ferraris, Genoa e Sampdoria consegnano il piano nei tempi: riparte il progetto Penaranda

La scaletta del concerto di Olly allo stadio stadio Luigi Ferraris di Genova: l’ordine delle canzoni

Genova, Stadio Luigi Ferraris UC Sampdoria & Genoa CFC. Italia, Liguria. Pics December 2025 (Sampdoria match). - facebook.com Vai su Facebook

"stadio marassi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Stadio Ferraris, a gennaio il responso del Comune - Salis: a inizio anno decideremo se portare avanti il progetto di rilancio dello stadio presentato da Genoa e Sampdoria. Lo riporta ilsecoloxix.it