Sta seguendo una rotta insolita | cosa c' è dietro gli strani movimenti della portaerei cinese

Le recenti manovre della portaerei cinese hanno attirato l'attenzione internazionale, suscitando preoccupazioni nella regione. Con un incremento delle attività militari in mare, le tensioni tra Cina e Giappone si sono intensificate, alimentando un clima di incertezza e apprensione sul futuro delle relazioni nella zona.

La tensione tra Cina e Giappone resta altissima. Nelle ultime ore le navi militari di Pechino hanno intensificato le loro operazioni in mare creando non poche preoccupazioni a Tokyo. Il Ministero della Difesa nipponico ha fatto sapere che un cacciatorpediniere Type 054 della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese ha navigato verso sud-est tra l'isola di Okinawa e l'isola di Miyako, dirigendosi verso l'Oceano Pacifico, mentre un altro ha viaggiato verso est attraverso lo stretto di Osumi. Tutto questo si è verificato mentre la portaerei Liaoning ha tracciato un' insolita rotta verso le isole principali del Giappone, spostandosi verso nord-est dalla sua posizione nei pressi dello stretto di Miyako, per dirigersi verso le acque al largo di Kyushu e del lato orientale del Giappone che si affaccia sull'Oceano Pacifico occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it