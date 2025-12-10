Sta seguendo una rotta insolita | cosa c' è dietro gli strani movimenti della portaerei cinese
Le recenti manovre della portaerei cinese hanno attirato l'attenzione internazionale, suscitando preoccupazioni nella regione. Con un incremento delle attività militari in mare, le tensioni tra Cina e Giappone si sono intensificate, alimentando un clima di incertezza e apprensione sul futuro delle relazioni nella zona.
La tensione tra Cina e Giappone resta altissima. Nelle ultime ore le navi militari di Pechino hanno intensificato le loro operazioni in mare creando non poche preoccupazioni a Tokyo. Il Ministero della Difesa nipponico ha fatto sapere che un cacciatorpediniere Type 054 della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese ha navigato verso sud-est tra l'isola di Okinawa e l'isola di Miyako, dirigendosi verso l'Oceano Pacifico, mentre un altro ha viaggiato verso est attraverso lo stretto di Osumi. Tutto questo si è verificato mentre la portaerei Liaoning ha tracciato un' insolita rotta verso le isole principali del Giappone, spostandosi verso nord-est dalla sua posizione nei pressi dello stretto di Miyako, per dirigersi verso le acque al largo di Kyushu e del lato orientale del Giappone che si affaccia sull'Oceano Pacifico occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Che fa Zelensky? Con l’esercito in rotta e la Tangentopoli in casa sembra rassegnato alla resa. Ha fatto un discorso alla Nazione, resa non a Putin, alla realtà ovviamente”. Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi su TvL - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale entra nel vivo. Tutti gli eventi ilrestodelcarlino.it
Trasparenza e meritocrazia nei concorsi: come la tecnologia può garantire risultati equi periodicodaily.com
Piazzale Martiri. Il parcheggio interrato si può fare: i carotaggi non mostrano ostacoli lanazione.it
Chip di Nvidia, Trump offre il ramoscello d’ulivo alla Cina ma Pechino alza il muro it.insideover.com
Milano Cento Pertiche. L’amicizia diventa impresa: "La nostra scommessa sul mais sostenibile" ilgiorno.it
Proteste a Sasso Morelli. Nuovi bidoni per i rifiuti nel mirino dei residenti: "Problema di sicurezza" ilrestodelcarlino.it