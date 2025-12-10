Sta con l’attrice in segreto Stefano De Martino bomba nel mondo dello spettacolo

Caffeinamagazine.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova intrigante vicenda coinvolge Stefano De Martino e Caroline Tronelli, aggiungendo un capitolo alla loro storia d’amore segreta. Dopo le tensioni estive legate a un episodio di violazione della privacy, i rumors su una relazione nascosta continuano a catturare l’attenzione del pubblico e dei media, alimentando discussioni e curiosità.

La storia d’amore tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino, già scossa durante l’estate da un grave episodio di violazione della privacy, continua a far parlare di sé. Lo scorso agosto un video privato della coppia era infatti finito online su alcuni siti di cam e poi diffuso tramite app di messaggistica come Telegram, provocando un duro colpo al loro rapporto. A settembre i due erano stati paparazzati durante una lite in un ristorante di Roma, un segnale evidente della crisi che stavano attraversando. A ottobre era arrivata la rottura definitiva, chiudendo quello che sembrava un legame ormai logorato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Claudia Cardinale morta, chi era l'attrice: lo stupro a 16 anni, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon

Claudia Cardinale morta, chi era l'attrice: lo stupro da giovane, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon

Claudia Cardinale, chi era l'attrice: lo stupro da giovane, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon