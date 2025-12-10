Sshall fall in dun è il secondo singolo di Scaraman

"Shall Fall In Dub" è un brano strumentale che affonda le sue radici nella tradizione dub, con bassi potenti e un'atmosfera densa e coinvolgente. Il titolo stesso porta con sé un messaggio forte: "Babylon shall fall", un chiaro richiamo alla resistenza e alla consapevolezza. In un’epoca segnata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it