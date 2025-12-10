Spread Btp-Bund a 70 punti ma non c’è crescita | gli stipendi rimangono bassi

Quifinanza.it | 10 dic 2025

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 70 punti, ma la situazione economica resta preoccupante. Nonostante i segnali di stabilità, gli stipendi continuano a rimanere bassi e la crescita economica appare stagnante. La volatilità dei mercati e le tensioni finanziarie richiamano alla memoria eventi passati, come quelli del 2011, evidenziando le sfide ancora presenti per l’Italia.

Siamo nuovamente tutti con il fiato sospeso sul valore dello spread tra Btp e Bund. L’ultima volta che è accaduto era il 2011, quando Silvio Berlusconi dichiarava che non c’erano problemi in vista e i ristoranti erano pieni. Ma eravamo già in crisi e infine lo spread superò i 570 punti base. Eppure proprio Giorgia Meloni, quando era all’opposizione, criticava questo sguardo sullo spread, come se fosse un’entità capace di decretare il benessere di un Paese. Perché se è vero che agli occhi degli investitori ora siamo più affidabili, è vero anche che la prudenza eccessiva rischia di avere ricadute negative sulla crescita e l’occupazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

