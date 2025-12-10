Spotify Wrapped | Sfera Ebbasta è l' artista più ascoltato a Venezia

Veneziatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spotify Wrapped svela che Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato a Venezia, confermando il suo successo tra i fan della città. Tra le novità di quest’anno, spicca Listening Age, uno strumento innovativo che determina l’età dell’utente in base ai gusti musicali e agli anni di uscita dei brani preferiti, offrendo un’esperienza più personalizzata.

Fra le novità di quest’anno dell’esperienza ci sono:? Listening Age (Età in base agli ascolti): un nuovo strumento che assegna l’età all’utente basandosi sul confronto dei suoi gusti musicali con quelli di altri ascoltatori della stessa fascia d’età, analizzando anche gli anni di uscita dei brani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Gabry Ponte domina Spotify Wrapped 2025 | è il DJ italiano più ascoltato al mondo E San Siro Dance 2026 è già un successo parterre sold out - Zazoom Social News

Spotify wrapped 2025 come crearne e scoprire le tue classifiche - Zazoom Social News

spotify wrapped sfera ebbastaSpotify Wrapped, gli artisti più ascoltati del 2025. In vetta Sfera Ebbasta e Anna - Spotify lancia oggi Wrapped 2025: più di una campagna, un racconto globale di ciò che abbiamo amato, condiviso e reso parte della nostra vita negli ultim ... Come scrive fourzine.it

spotify wrapped sfera ebbastaSpotify Wrapped, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2025 - Spotify Wrapped svela quali sono gli artisti più ascoltati del 2025, ma ci sono anche tante nuove funzionalità ... Scrive billboard.it