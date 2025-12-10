Spotify Wrapped | Sfera Ebbasta è l' artista più ascoltato a Venezia

Spotify Wrapped svela che Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato a Venezia, confermando il suo successo tra i fan della città. Tra le novità di quest’anno, spicca Listening Age, uno strumento innovativo che determina l’età dell’utente in base ai gusti musicali e agli anni di uscita dei brani preferiti, offrendo un’esperienza più personalizzata.

Fra le novità di quest’anno dell’esperienza ci sono:? Listening Age (Età in base agli ascolti): un nuovo strumento che assegna l’età all’utente basandosi sul confronto dei suoi gusti musicali con quelli di altri ascoltatori della stessa fascia d’età, analizzando anche gli anni di uscita dei brani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ecco (NON) il solito Wrapped di Spotify Già, perchè questa è la flop 5 del 2025 Ossia le cose su cui, anche per quest'anno, siamo rimasti indietro sul mercato del lavoro. Salari Il 70% degli italiani guadagna meno della media UE.

Lo Spotify Wrapped alternativo di Steven Wilson: «Grazie a chi ha comprato copie fisiche dei dischi. Avete contribuito a mantenere in vita l'arte dell'album. Il rapporto tra un ascoltatore e un'opera d'arte fisica è ancora qualcosa di magico»