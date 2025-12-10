Spotify Wrapped | da oggi disponibili anche i dati d’ascolto di Venezia

Da oggi Spotify Wrapped include anche i dati di ascolto di Venezia. Tra le novità di quest’anno, spicca Listening Age, uno strumento che determina l’età dell’utente in base ai gusti musicali e agli anni di uscita dei brani ascoltati, offrendo un’analisi più approfondita delle preferenze degli utenti veneziani.

Fra le novità di quest’anno dell’esperienza ci sono:? Listening Age (Età in base agli ascolti): un nuovo strumento che assegna l’età all’utente basandosi sul confronto dei suoi gusti musicali con quelli di altri ascoltatori della stessa fascia d’età, analizzando anche gli anni di uscita dei brani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile, cosa sapere e come vederlo - Sono alcune delle domande a cui risponde Spotify Wrapped 2025, l'annuale resoconto ... tg24.sky.it scrive

Spotify Wrapped 2025 è ora disponibile: come vedere la classifica dei brani e podcast più ascoltati dell’anno - Spotify Wrapped 2025 è disponibile da oggi, 3 dicembre: cosa devi fare per vedere il tuo riepilogo annuale e le canzoni più ascoltate ... Secondo fanpage.it

Ecco (NON) il solito Wrapped di Spotify Già, perchè questa è la flop 5 del 2025 Ossia le cose su cui, anche per quest'anno, siamo rimasti indietro sul mercato del lavoro. Salari Il 70% degli italiani guadagna meno della media UE.

Lo Spotify Wrapped alternativo di Steven Wilson: «Grazie a chi ha comprato copie fisiche dei dischi. Avete contribuito a mantenere in vita l’arte dell’album. Il rapporto tra un ascoltatore e un’opera d’arte fisica è ancora qualcosa di magico» Vai su X