Spotify Wrapped | da oggi disponibili anche i dati d'ascolto di Pescara

10 dic 2025

Da oggi, Spotify Wrapped include anche i dati d’ascolto di Pescara, offrendo un’analisi più dettagliata dell’esperienza musicale degli utenti. Tra le novità di quest’anno, spicca Listening Age, uno strumento innovativo che stima l’età degli ascoltatori in base ai gusti musicali e agli anni di uscita dei brani preferiti.

Fra le novità di quest’anno dell’esperienza ci sono:? Listening Age (Età in base agli ascolti): un nuovo strumento che assegna l’età all’utente basandosi sul confronto dei suoi gusti musicali con quelli di altri ascoltatori della stessa fascia d’età, analizzando anche gli anni di uscita dei brani. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

