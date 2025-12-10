Spotify sfida YouTube | negli Usa arrivano i video musicali
Spotify amplia la sua offerta introducendo i video musicali negli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nella sua strategia di crescita. Con questa novità, la piattaforma mira a competere con YouTube e offrire agli utenti un'esperienza multimediale più completa, integrando contenuti visivi nel suo ecosistema di streaming musicale.
Ora Spotify apre un nuovo capitolo nella sua strategia commerciale e ‘spalanca’ le sue porte al mondo dei video. La piattaforma ha annunciato l’avvio del rollout dei videoclip per gli utenti Premium negli Stati Uniti e in Canada, una novità paradossalmente assente finora nei due mercati più importanti del servizio. La funzione resta in versione beta, segno di un catalogo ancora limitato ma destinato ad ampliarsi rapidamente. Perché la funzionalità dei video arriva solo ora negli Stati Uniti. Il debutto dei video musicali era avvenuto nei primi mesi del 2024 in una manciata di Paesi, per poi estendersi a 97 nazioni, tra cui l’Italia, nell’ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Huijsen non dimentica la Roma | In Italia ho imparato a difendere - Zazoom Social News
La Volta Buona le pagelle del 28 novembre | Rosanna Fratello inespugnabile 8 la gaffe di Caterina Balivo 4 - Zazoom Social News
Spotify sfida YouTube: negli Usa arrivano i video musicali - Ora Spotify apre un nuovo capitolo nella sua strategia commerciale e ‘spalanca’ le sue porte al mondo dei video. Da msn.com
Spotify si rivoluziona e dichiara guerra a YouTube Music - Spotify porta i video musicali ufficiali nella riproduzione per gli abbonati Premium in USA e Canada, ampliando la funzione lanciata in beta a marzo 2024. Riporta tomshw.it
Montecitorio, question time con il ministro Piantedosi lopinionista.it
Quando il Natale pesa di più: anziani soli e comunità che li accolgono sbircialanotizia.it
Aggressione al giornalista della Stampa Andrea Joly, condanna a un anno di carcere per 4 militanti di ... ilfattoquotidiano.it
Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Sant’Anastasia: indagini in corso 2anews.it
Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato lortica.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it