Spotify sfida YouTube | negli Usa arrivano i video musicali

Spotify amplia la sua offerta introducendo i video musicali negli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nella sua strategia di crescita. Con questa novità, la piattaforma mira a competere con YouTube e offrire agli utenti un'esperienza multimediale più completa, integrando contenuti visivi nel suo ecosistema di streaming musicale.

Ora Spotify apre un nuovo capitolo nella sua strategia commerciale e ‘spalanca’ le sue porte al mondo dei video. La piattaforma ha annunciato l’avvio del rollout dei videoclip per gli utenti Premium negli Stati Uniti e in Canada, una novità paradossalmente assente finora nei due mercati più importanti del servizio. La funzione resta in versione beta, segno di un catalogo ancora limitato ma destinato ad ampliarsi rapidamente. Perché la funzionalità dei video arriva solo ora negli Stati Uniti. Il debutto dei video musicali era avvenuto nei primi mesi del 2024 in una manciata di Paesi, per poi estendersi a 97 nazioni, tra cui l’Italia, nell’ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net