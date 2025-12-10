Sportpark nuovo look 150 parcheggi gratis E l’asfalto è color miele

È iniziata ieri la riqualificazione dello Sportpark, uno dei parcheggi più frequentati e degradati della città, situato lato via dello Scalo. L’intervento prevede il rifacimento dell’asfalto e l’installazione di circa 150 posti auto gratuiti, con un nuovo aspetto color miele che mira a migliorare la funzionalità e l’estetica dell’area.

di Anna Marchetti Al via, ieri mattina, la riqualificazione del parcheggio libero dello Sportpark, lato via dello Scalo, tra i più malmessi e utilizzati della città. "Non diventerà a pagamento – assicura il sindaco Luca Serfilippi – neppure durante l’estate". In totale 150 posti auto che al termine dell’intervento – febbraio 2026 – saranno restituiti alla collettività con un asfalto nuovo, non più nero ma color miele, come previsto dai criteri ambientali entrati in vigore tra fine 2024 e inizio 2025. La nuova qualità dell’asfalto, che con il tempo passerà dal color miele al grigio, garantisce un indice di riflettanza molto più alto rispetto al bitume tradizionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sportpark, nuovo look 150 parcheggi gratis. E l’asfalto è color miele

Occhio alla Notizia. . A Ponte Rio al via l’intervento per la regimazione del fosso Rio Stacciola: pulizia dell’alveo e costruzione di un nuovo canale in cemento per aumentare la capacità di deflusso. Un cantiere da 1 milione e 125mila euro che punta a garantire - facebook.com Vai su Facebook